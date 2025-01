Tvplay.it - Bufera Sinner, Kyrgios stavolta ha esagerato: il numero uno reagisce

Iluno al mondo Jannikancora in difficoltà mediatica. Il tennista australiano ha attaccato nuovamente l’azzurro.La stagione tennistica 2025 è ufficialmente cominciata ma intanto nel circuito si guarda già avanti. Tra pochi giorni inizieranno gli Australian Open, il primo e tanto atteso Slam di quest’annata, torneo dove Jannikdifende il titolo. Tra circa un mese l’azzurro riceverà la sentenza del caso Clostebol e i tifosi sperano che non vi sia squalifica e che eventualmente non sia molto pesante.ha: iluno(Lapresse) TvPlayIluno è tornato ad allenarsi e questa mattina si è allenato con il giovane talento Cruz Hewitt, figlio dell’exuno al mondo Lleyton Hewitt, ex tennista e capitano della squadra australiana di Coppa Davis.