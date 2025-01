Quotidiano.net - Auto, mobilitazione a Bruxelles: "Stellantis mai così male dal 1956"

Crolla la produzione dell’in Italia, scesa ai livelli del. Ma la crisi del settore richiede una risposta a livello internazionale. "Crollo dei volumi sui mercati e transizione verso elettrico e digitale sono una tempesta perfetta che colpisce in maniera significativa tutta l’Europa e il suo tessuto industriale più rilevante", dice Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, annunciando la decisione di tutte le organizzazioni sindacali europee di IndustriaAll Europe di indire una manifestazione per il 5 febbraio a. "Vedrà un’importante partecipazione dei lavoratori metalmeccanici di tutta Europa", prescisa. "La situazione – continua – diventa sempre più critica e l’motive Italiano è condizionato anche dalle scelte che l’Europa sarà in grado di assumere". Difficile la situazione degli stabilimenti italiani.