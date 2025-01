Ilnapolista.it - Tuttosport sta impazzendo con Thiago Motta: “dichiarazioni poco juventine, non da grande squadra”

La Juventus diaffronterà il Milan nella seconda semifinale di Supercoppa italiana. In presentazione della sfida,– tra le altre cose – ha dichiarato di non avere l’ossessione per la vittoria (tra l’altro ce ne eravamo tutti accorti). Motto che nella Torino bianconera sono abituati ad ascoltare in un altro modo. Immediata la “reazione” di, ti ricordi chi è Boniperti? ()Di seguito quanto si legge quest’oggi sulle colonne dia firma Guido Vaciago:“prova l’ebbrezza del principiante che si lancia sulle lame, forse un po’ spericolato quando dice: «Voglio vincere. Però per me oggi non è un’ossessione, devo essere tranquillo e convinto della nostra forza. Domani abbiamo una bellissima partita con rispetto verso l’avversario e la voglia di imporre il nostro gioco».