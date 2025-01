Ilgiorno.it - Trovato cadavere in un bosco a Bovegno, forse è Manuel Cantoni: il 38enne era scomparso cinque mesi fa

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 3 gennaio 2025 – Un corpo in avanzato stato di decomposizione è statoin un, in provincia di Brescia: potrebbe essere quello di, l'uomoda Collio il 2 agosto 2024 e di cui non si avevano più notizie da allora. A far pensare a lui sarebbero diversi elementi ritrovati sul posto dagli inquirenti. Ilera uscito alle 5 del mattino per andare a lavoro e le ultime sue notizie erano arrivate attorno alle 19. Nelle ore successive alla sparizione il suo furgone era stato ri. Nei giorni successivi la famiglia, che è stata già avvisata del ritrovamento, aveva lanciato diversi appelli. Il corpo sarà sottoposto ad autopsia per verificare l'identità. Sul posto i carabinieri.