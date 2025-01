.com - Terza Categoria / Inizio infuocato del 2025: tutte le sfide della 12° giornata del girone C

Leggi su .com

Nel primo turno dell’anno l’Urbanitas Apiro vuole consolidare il primato, il Largo Europa riparte da Osimo, nell’anticipo il Real Sassoferrato stende 4-1 la Spes Jesi e si prende il terzo posto e Albacina-Maiolati Pianello e Valle Del Giano-Atletico 2008 sono incontri dal sapore di playoffVALLESINA, 3 Gennaio- Dopo aver festeggiato il Natale e l’arrivo del, laè pronta a ripartire con grande entusiasmo in vistadodicesima, in programma in questo fine settimana.Le 15 squadre delC, nello specifico, sono chiamate a dare fin da subito una grande risposta per iniziare al meglio l’anno e gettare delle solide basi per un’importante seconda metà di stagione.Ne è ben consapevole l’Urbanitas Apiro, chiamato a confermarsi al primo posto in casa contro la Serra Volante, sfida importante per la classifica e per il morale di entrambe.