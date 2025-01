Ilfattoquotidiano.it - Stop al gas russo in Ue, se gli interessi di Ucraina ed Europa non coincidono: Zelensky esulta, ma le bollette schizzeranno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Kiev, il mancato rinnovo dell’accordo sul passaggio del gasdall’verso l’costerà 800 milioni ma viene presentato come “una delle grandi sconfitte di Mosca”. Il Cremlino, nonostante la perdita da 6,5 miliardi di dollari se non dovesse riuscire a rimpiazzare l’acquirente Ue, non si scompone, dato che ormai i flussi coprivano appena il 5% del fabbisogno europeo. E se i ‘falchi’ europei, polacchi e baltici in primis,no e Trump si struscia le mani al pensiero di maggiori guadagni, da Bruxelles si invita alla calma specificando che le scorte per l’inverno ci sono già e che canali di rifornimento alternativi sostituiranno quello.Ma i mercati raccontano anche un’altra realtà che confligge col messaggio che le istituzioni europee stanno cercando di trasmettere ormai da anni: glidell’nonsempre con quelli dell’Unione europea.