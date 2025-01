Ilrestodelcarlino.it - Sì al permesso di soggiorno. Il reato è da codice rosso, ma per il Tar non basta

Era stato condannato per stalking. Oggi si direbbe unda: ma per i giudici del Tar di Bologna ciò nonper potere dedurre la sua pericolosità sociale. E così lo straniero in questione - un cameriere trentenne originario dell’Est Europa, da una decina d’anni a Ravenna e difeso dall’avvocato Andrea Maestri - l’ha spuntata contro il ministero dell’Interno. Perché, secondo la sentenza pubblicata nei giorni scorsi, nel provvedimento adottato nei suoi confronti, non si era tenuto conto della sua lunga permanenza sul territorio nazionale, della modestia della condanna, del percorro di rieducazione per adulti violenti che aveva frequentato, della sua attività come volontario della protezione civile e del suo impegno nella formazione professionale. La vicenda aveva raggiunto i tavoli della tribunale amministrativo regionale nel 2024 quando la questura prima aveva respinto l’istanza per ottenere il rilascio deldidell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo rifiutando allo stesso tempo il rinnovo deldiordinario.