Ilfattoquotidiano.it - Sardegna, la regione di Todde boccia il referendum sugli impianti rinnovabili. Erano state depositate 20mila firme

L’ultimo atto della guerra dichiarata dallaallesposta il focus del dibattito dal nodo energetico a una questione democratica. L’Ufficio per ilistituito in seno alla presidenza della, infatti, hato ilconsultivo per il quale a settembre 2024oltre 19mila. È l’ennesima mossa della giunta. Solo un mese fa laè diventata la primain Italia a recepire il decreto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sulla transizione energetica, approvando una legge sulle aree idonee per la realizzazione dida energia rinnovabile, in base alla quale il 98% del territorio non risulta idoneo. Il movimento referendario è stato capeggiato dall’avvocato del foro di Nuoro, Michele Pala, che ha già annunciato la possibilità di fare ricorso al Tar contro latura, oltre ad altre azioni sul piano politico.