Ilgiorno.it - Ricette mediche solo digitalizzate? In Lombardia è ok anche la forma cartacea

Milano, 3 gennaio 2025 – Inlepotranno essere emesse ancora in. La precisazione è della direzione generale Welfare della Regione, che ha deciso in questo senso per evitare disagi ai cittadini durante la fase di transizione verso la completa digitalizzazione dellecosì come previsto, a partire dal 2025, dalla legge di Bilancio di previsione dello Stato. È stata così inviata una nota a medici e farmacisti, indicando che sarà temporaneamente possibile continuare a emettere prescrizioni cartacee per medicinali e prestazioni ambulatoriali non a carico del sistema sanitario nazionale (Ssn), le cosiddettebi. Le farmacie saranno autorizzate a erogare medicinali sulla base dicartacee non dematerializzate, assicurando così la continuità del servizio farmaceutico.