Ilrestodelcarlino.it - Pista aperta anche di notte: "Sarà l’unica dei Sibillini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Migliaia di sciatori e amanti della neve dal 20 dicembre, giorno in cui è iniziata la stagione sciistica, hanno scelto Frontignano e Bolognola arrivando dalle Marche, mada Umbria, Toscana e Lazio. Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono gli impianti Frontignano360 e Bolognola Ski, è molto soddisfatto per l’avvio di stagione e annuncia le novità in programma, come lo sci in notturna. "Abbiamo mediamente oltre 2.500 primi ingressi a Frontignano e 1.800 a Bolognola – prosegue –. Tantele persone che non sciano ma che vogliono godersi un aperitivo in baita. A Pintura di Bolognola, lo ZChalet Montain Club si è ormai affermato nel panorama nazionale dei mountain club per l’aprés-ski con i dj che ogni domenica pomeriggio fanno divertire e ballare un sacco di giovani.