Pianetamilan.it - Milan, Cardinale: protesta infinita. Spuntano sticker in città

Oltre ai cori e la contestazione allo stadio, partita dopo-Genoa del 125esimo anniversario, come riporta il sito de 'Il Giorno', qualche tifoso rossonero ha iniziato a inondareo e altre zone d’Italia di adesivi anti-. Pali della luce, quadri elettrici, mezzi pubblici e non solo, compaionocontro il numero uno rossonero e di RedBird. Come scrive il quotidiano, la zona dello stadio San Siro è tra quello più gettonate. Ae a RedBird si incolpa la mancanza recenti di risultati e il tradimento verso la storia del club. Il fulcro è lo stesso dei cori della Curva Sud a San Siro: "devi Vendere!". LEGGI ANCHE:, Theo Hernandez: con Conceicao la rinascita? Ecco i motivi