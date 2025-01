Digital-news.it - MasterChef Italia: Sfide e record di ascolti nella Serata 'Tinta di Rosso' su Sky e NOW

Perunache si può dire “di”, con tanti imprevisti: fin dalle prime battute, con l’arrivo della prima Red Mystery Box – e il successivo, immediato, Pressure Test – per proseguire con ildell’amore delle quindici coppie che festeggiavano l’anniversario di matrimonio alle Terme di Boario, sede della prova in esterna di ieri. Lestudiate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo a dura prova la Masterclass, portando nel complesso a tre eliminazioni – Ilaria (animatrice per bambini 26enne da Roma), Gaetano (studente universitario 19enne di origine palermitana) e Laura (29enne bresciana attualmente disoccupata) – ma anche a due “new entries”, la modella 26enne Sara e il falegname 61enne Pino.Per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, un’altradasul fronte: mediadi 959mila spettatori tv medi, in crescita del +11% rispetto alla scorsa stagione, con il 4,5% di share, numeri che rappresentano il risultato più alto della stagione fino a questo momento.