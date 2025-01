Gqitalia.it - Limitare la dipendenza da cellulare è sicuramente uno dei buoni propositi del 2025

I buoni propositi del 2025 si concentrano di solito sulla salute fisica: mangiare meno e fare più esercizio fisico. Se invece desideri fare un reset mentale, allora la priorità dovrebbe essere quella di riconsiderare il tuo rapporto con la tecnologia. A meno di non avere una forza di volontà decisamente sovrumana, probabilmente hai sprecato ore di varie serate tra TikTok e le storie di Instagram. Probabilmente prendi in mano il telefono troppo spesso, ci passi una quantità eccessiva di tempo e perciò sei ansioso o turbato. Disconnettersi oggi sembra spesso un'impresa titanica, ma in realtà il digital detox può essere più semplice di quanto pensiamo: ecco alcuni trucchi efficaci. Lo smartphone è come una calamita, una sirena che ammalia la nostra mente con il potere di Internet. Ecco perché dovresti pensare di adottare alcuni buoni propositi nel 2025 incentrati sulla tecnologia da portare avanti per tutto l'anno.