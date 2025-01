Ilrestodelcarlino.it - La regionale apecchiese passa ad Anas

L’arteria Acqualagna - Apecchio - Città di Castelloufficialmente ad. Ad annunciarlo è l’assessore, Francesco Baldelli. Sorride la Cna di Pesaro e Urbino. "I nostri appelli circa le difficoltà nei collegamenti stradali hanno ricevuto ascolto - dice il presidente della Cna di Cagli, Lino Conti - la mancanza di infrastrutture esporrebbe altrimenti questi territori all’isolamento e alla desertificazione di servizi e attività". Cna evidenzia come la questione collegamenti debba riguardare anche "la strada provinciale 90 per Sant’Angelo in Vado; la provinciale 153 Apecchio-Pietralunga, la provinciale 101 di Acquapartita e la provinciale 28 tra Monte Nerone e Serravalle".