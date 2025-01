Sport.quotidiano.net - La “classica“. La pattuglia lombarda scalpita alla Dakar. Riecco Missoni junior

Sarà ancora l’Arabia Saudita, per la sesta volta di fila, a ospitare la 47esima edizione della. La gara si concluderà venerdì 17 dopo 12 tappe e 5146 km di prove speciali, per 7706 km comprensivi di trasferimenti. Oggi il prologo di 79 km a Bisha traguardo a Shubaytah. Le cifre record: 807 piloti iscritti e 493 veicoli. Cinque diverse categorie: moto, auto, Challenger (prototipi leggeri a quattro ruote), Ssv (quadricicli leggeri di serie) e camion. La: il 34enne bresciano Tiziano Internò (nella foto), autore del record di immersioneguida di una moto con 42 metri di profondità, proverà a rimanere a gsulla Honda Crf 450 Rally. Dopo un anno di assenza si rivede Ottavio. Il varesino della cinese Kove 450 Rally Ex (all’esordio), nipote dello stilista campione italiano di atletica, sarà impegnato fra le ’Malle Moto’, senza aiuto di alcun meccanico e prive di qualsiasi aiuto esterno.