Ilrestodelcarlino.it - Incendio in colombaia, morti piccioni da gara: “Uno era campione italiano”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 3 gennaio 2025 – “A fronte di quello che, purtroppo, è accaduto, il danno stimabile non è assolutamente economico ma affettivo, perché eravamo legati affettivamente a tutti questi colombi che non ci sono più, come ci si lega ad un cane, ad un gatto.”. Sono le parole di Renato Messina, il genero di Gisvaldo Baraldi, entrambi di Soliera, ‘soci’ nell’allevamento di colombi che si trova nello stabile al civico 235 di via Serrasina. Siamo nella campagna di Soliera: è qui che nella serata di giovedì, verso le 20, si è improvvisamente sviluppato unin un basso comodo (piccolo edificio nato per assolvere diverse funzioni connesse con l’attività rurale, ndr), a fianco della struttura principale. Le fiamme hanno richiamato l’attenzione di qualche passante che ha subito allertato i Vigili del Fuoco: sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei pompieri del distaccamento di Carpi, che hanno domato le fiamme.