È in arrivo l' Epifania. La vulgata vuole che chiuda tutte le feste. Forse succedeva così tempo fa, non ora.

Anche se agendo come un branco di opossum, l’umanità sta cercando di ritornare al travaglio usato, l’attività quotidiana svolta prima dell’inizio delle festività di fine anno. Più precisamente si sta verificando, come del resto è successo già gli scorsi anni, che molte persone stentano a riprendere il ritmo consueto del lavoro, che dovrebbe ripartire in pieno o quasi martedì prossimo, giorno successivo a quello del. Intanto alcuni tipi di attività non rispettano le ricorrenze, tanto le civili quanto quelle religiose. Certe figure professionali non possono osservare pause di interruzione del proprio lavoro rigorosamente annotate sul calendario,“santificano” alcuni dei loro giorni di ferie sull’altare dell’Efficienza. Se non proprio a quest’ultima divinità pagana, a qualcosa che somigli a essa.