Cecilia Sala, c'è un cavillo per far evitare l'estradizione all'iraniano Abedini Najafabadi. Le tre partite per salvare la giornalista detenuta in Iran

Dopo il vertice d’urgenza a Palazzo Chigi sul caso, laitalianadal 19 dicembre nel carcere di Evin, inil governo ha chiesto la «scarcerazione immediata e trattamento dignitoso» per l’inviata di Chora Media. Segnali a Teheran, che arrivano dopo l’incontro con la madre dellaElisabetta Vernoni e il fastidio trapelato su come il tribunale di Milano abbia fatto filtrare due note: l’esistenza del documento americano che invita l’Italia a non concedere i domiciliari all’ingegnereiano accusato dagli USA di essere al soldo dei pasdaran, e il parere negativo del procuratore generale presso la corte d’appello alla richiesta dei domiciliari. La partita però per farcontinua. Mentre, spiega oggi Giuliano Foschini su Repubblica, si cerca di lavorare su tre fronti.