Catania dimentica la figlia di 4 anni al rifornimento di benzina denunciata 28enne

La Polizia di Stato ha denunciato una catanese di 28per averto la figlioletta di soli 4in un’area di servizio nei pressi della tangenziale di.La bambina è stata notata mentre si aggirava tra i distributori di carburante da degli agenti di Polizia che si trovavano li per in un servizio di pattugliamento nella zona vicino all’aeroporto.Una volta scesi dall’auto di servizio si sono avvicinati alla bambina, visibilmente impaurita, e alla domanda su dove fossero i genitori, la piccola ha risposto di essere arrivata con la mamma e di non riuscire più a trovarla.I poliziotti hanno immediatamente acquisito le immagini dell’impianto di sorveglianza per analizzare i video e comprendere da quale veicolo fosse scesa la piccola. Inoltre, la stessa bambina è riuscita a fornire efficacemente ai poliziotti alcuni elementi in grado di descrivere l’auto, per cui gli agenti della pattuglia hanno allertato la Sala Operativa per compiere tutte le necessarie verifiche ed estendere le ricerche.