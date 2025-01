Quifinanza.it - Borse, settimana dominata dall’aumento dei prezzi di petrolio e gas

senza grandi colpi di scena per i mercati azionari europei, complice il periodo di festività e i pochi dati macroeconomici in grado di spostare il sentiment degli investitori. Si segnalano comunque i movimenti sui mercati dele del gas che hanno spinto i titoli energetici a Milano e non solo. Il Brent viaggia ormai stabilmente sopra i 76 euro al barile, mentre il Wti americano ha superato i 73 dollari al barile. Anche il gas ha proseguito la tendenza rialzista delle ultime settimane – +14% nelle ultime due, raggiungendo i 50 EUR/MWh questa, il livello più alto in oltre un anno –. Se da una parte ha influito l’interruzione dei flussi residui di gas russo attraverso l’Ucraina, Goldman Sachs ha evidenziato che il principale fattore di restringimento dei fondamentali del gas europeo nord-occidentale questo inverno resta il clima più freddo della media attualmente previsto per le prossime due settimane, aiutato dalla bassa energia eolica e dalle interruzioni della produzione norvegese osservate a dicembre.