Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 8 anni si perde nella foresta e sopravvive per 5 giorni tra leoni ed elefanti: “Ha mangiato frutti e bacche e ha scavato per bere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stava giocando nei dintorni del suo villaggio quando, all’improvviso, ha perso l’orientamento. E si è ritrovato da solo, in un parco naturale di oltre 1400 km quadrati di superficie. Popolato da una natura selvaggia che, in qualsiasi momento, sarebbe potuta diventare violenta. Protagonista di questa storia, però, è un bambino di soli 8, nativo della Zimbabwe, in Africa, che, dopo cinquein solitudine trafamelici edgiganteschi, è riuscito incredibilmente a salvarsi, grazie al suo istinto dinza e alla sua esperienzanatura, che gli ha permesso di procurarsi del cibo e di scavare per trovare da.A raccontarla è stata Mutsa Murombedzi, deputata della provincia del Mashonaland Occidentale, nel nord del Paese, da dove anche ilproviene. Il piccolo, che vive a Kasviva, sta giocando nei pressi del suo villaggio, come spesso gli capita di fare.