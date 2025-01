.com - Basket B nazionale / Fabriano – Jesi, sarà il derby ad aprire il 2025

Partita numero 38 tra i due club dal 1997 che fu il primo tra i professionisti. Domenica la posta in palio vale tantissimo per un posto di prestigio nella medio alta classifica VALLESINA, 3 gennaio– Si gioca ilnumero 38 della storia comprese Coppe, Supercoppe e fase ad orologio da quando le due squadre giocano a livelli professi0nistici con la prima sfida che risale al 2 novembre 1997 in A2 vinta dai cartai in casa per un punto: 71-70.Domenica pomeriggiol‘ultimo atto tra i due quintetti a Cerreto D’Esi considerato che la prossima stagione, salvo imprevisti al momento non prevedibili, la formazione fabrianese rientrerà in possesso del PalaGuerrieri in ristrutturazione. A meno che una delle due squadre non cambi categoria.Academy schierata al Palatriccoli prima di una recente garaL’ultima volta al PalaChemiba, appunto,si impose nettamente (aprile 2024) erimediò una netta sconfitta: 86-78.