Anteprima24.it - Barone a pranzo con l’ex presidente della Provincia, cosa bolle in pentola?

Tempo di lettura: < 1 minutoUn incontro casuale o un appuntamento? E’ il dubbio che si cela dietro l’incontro tra Luigi, Responsabile regionale Enti LocaliLega edi Benevento, Antonio Di Maria. E’ innegabile l’amicizia che lega in due esponenti politici, che hanno condiviso un pezzo di percorso nel movimento politico mastelliano di ‘Noi di Centro’. Allo stesso tempo però, resta il dubbio su un incontro che, sicuramente, ha visto al centro del dibattito le vicende amministrativeli.Di Maria, ormai ai margini del progetto politico mastelliano dopo le vicissitudini che lo hanno visto coinvolto, già più volte in passato accostato a Forza Italia e Fratelli d’Italia, starebbe guardando di buon occhio un eventuale passaggio nel centrodestra, anche in virtù di quella che si prevede essere la tendenza alle prossime elezionili e regionali.