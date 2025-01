Ilrestodelcarlino.it - Ausili, sfida da ex:: "Ce la giocheremo"

All’andata Cristianera riuscito a conquistare una maglia da titolare, la numero 9, contro la sua ex squadra, la Vigor Senigallia. Un primo tempo dove era stato il primo a provare a fare male ai vigorini con un tiro alto e poi nella ripresa, in quella decina di minuti in cui è restato in campo, aveva messo una buona palla per Fossi non sfruttata., oltre che in campionato, è partito titolare anche in Coppa Italia nella vittoriosa trasferta del Castelfidardo a Senigallia, a fine novembre. E adesso il ragazzo dorico, classe 2006, uno degli ex della, spera di ripetersi domenica, sempre al Bianchelli, nella prima di ritorno. "Ci aspetta una partita molto impegnativa contro una Vigor che rimane una delle squadre più quotate - fa sapere l’attaccante dei fidardensi -. Sarà un’emozione ritornare al Bianchelli dove ho passato la scorsa stagione.