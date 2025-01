Justcalcio.com - Undici talenti che dovranno suonare alla grande nel 2025: ‘Messinho’, Huijsen, Nico Paz, Quenda, Skelly…

-01-02 12:39:00 Il web è in trepidazione:MARCA abbiamo anche le nostre ‘campane’. Per salutare quindi il 2024 abbiamo voluto selezionaregiovaniche Hanno molto da dire nel.Non cercare Wirtz, Palmer, Sesko, Zaïre-Emery, Rico Lewis, Pavlovic. Volevamo andare un po’ oltre e cercaremeno conosciuti. Non aspettatevi nemmeno giocatori del campionato spagnolo.. Noi abbiamo puntato sui campionati esteri. Ultimo requisito: giocatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi. Cioè, non hanno ancora compiuto 21 anni.GUILLAUME RESTES (TOLOSA)Data e luogo di nascita: Tolosa, 3-11-2005. Posizione: Portiere. Internazionale: Francia sottoclasse 21.Guillaume RestesUn bel veterano. A 19 anni ha già accumulato 58 partite! con Tolosa. “Mi ricorda Barthez. È così calmo”, dice Henry.