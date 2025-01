Lettera43.it - Sicilia: colpi di pistola contro la segreteria di Angelo Cambiano, deputato regionale del M5s

Leggi su Lettera43.it

Quattrodisono stati esplosi a Licatala vetrata delladel, esponente del Movimento 5 stelle e per due anni (dal 2015 al 2017) sindaco della città dell’Agrigentino. A partire dal maggio del 2016, anno in cui gli venne incendiata la casa di campagna, il 43enneè stato bersaglio di più intimidazioni: nel corso della sindacatura, terminata a seguito della sfiducia da parte del Consiglio comunale di Licata, si era impegnato molto nella lottal’abusivismo edilizio.con Giuseppe Conte (Facebook).Conte: «Il M5s è al tuo fianco, non abbasseremo mai la testa»«Esprimo la mia piena solidarietà adper l’intimidazione subita e la più ferma condanna per l’atto criminale compiuto ai danni della suapolitica.