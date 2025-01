Ilrestodelcarlino.it - Profumo di Costituzione. Solo quando parla il presidente Mattarella

Caro Carlino Ho letto con interesse le argomentazioni del Senatore Balboni circa il “patriottismo della”. Condivido pienamente la critica radicale a Forza Nuova e condivido che l’antidoto è il riferimento alla. Ma siamo sicuri che tra coloro che fanno riferimento al testo fondante della nostra democrazia, tra i vari schieramenti politici, tra la destra che governa e l’opposizione ci sia accordo, non dico unanimità, ma almeno convergenza di fondo sui punti qualificanti della? Per esempio: Perchè ladi Persone e non di individui? Prima le persone o lo Stato? La Solidarietà politica, economica e sociale sono ancora un valore condiviso? Perchè la nostradi diritti dell’uomo e non invece del cittadino? E’ evidente chesi assiste al dibattito culturale e ancor più politico su questi termini è in atto uno scontro radicale.