Perché Meghan Markle veste di bianco nel nuovo profilo Instagram

anno,. La duchessa di Sussexè tornata a sorpresa sui social, stavolta con untutto suo dov’è semplicemente @. Per farlo ha scelto una data precisa – il 1 gennaio 2025 – e un outfit simbolico, interamente. Il primo post disuPrima del matrimonio con il principe Harry,aveva chiuso il suopersonale. Ora il ritorno (in solitaria) sembra uninizio dopo avventure imprenditoriali altalenanti, come il brand American Riviera Orchard e la cancellazione del podcast Archetypes su Spotify.Per ora, illanciato daconta un solo post: un video girato dal principe Harry che la ritrae mentre corre sulla spiaggia per scrivere “2025” sul bagnasciuga.