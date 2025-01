.com - Gianni Alemanno arrestato per violazione dei servizi sociali

, ex sindaco di Roma, è statonella notte di Capodanno per aver violato le condizioni imposte daia seguito della sua condanna per traffico di influenze illecite, legata all’inchiesta “Mondo di Mezzo”. Affidato ai lavori di pubblica utilità,non avrebbe rispettato le misure restrittive, tra cui il divieto di uscire prima delle 7 del mattino e il rientro obbligatorio entro le 21. Dopo il suo arresto, l’ex sindaco è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. L’ordine di arresto è stato eseguito il 31 dicembre, con l’avvocato che ha confermato l’accaduto senza entrare nei dettagli.trasferito a RebibbiaIl 31 dicembre, nella notte di Capodanno, è stato eseguito l’arresto di, con un provvedimento urgente emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.