Nerdpool.it - Chicago Fire: Rivedremo Matt Casey nella serie?

Leggi su Nerdpool.it

, uno dei personaggi più amati di, ha lasciato il suo ruolo nel team dei Vigili del Fuoco della Squadra 51 durante la decima stagione, quando il capitano interpretato da Jesse Spencer ha deciso di trasferirsi a Portland per prendersi cura dei figli del suo migliore amico scomparso. Il suo addio ha segnato un punto cruciale per la, suscitando molta emozione tra i fan. Ma ora che sono passati alcuni anni, la domanda che molti si pongono è:in futuro in?Un addio che ha segnato un cambiamento importanteIl personaggio diè stato una figura centralefin dall’inizio. La sua leadership, il suo coraggio e la sua personalità empatica lo avevano reso uno dei pilastri della Squadra 51, non solo come capo della squadra, ma anche come amico e collega.