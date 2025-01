Scuolalink.it - Carta del docente: conferma per i supplenti annuali fino al 31 agosto

La Legge di Bilancio 2025 introduce una novità attesa da tempo: ladeldiventa strutturale per icon contratti su posti vacanti e disponibilial 31. Questa misura consente ai docenti con incarichi su queste tipologie di cattedre di ottenere ogni anno un contributo economico per l’aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa vigente.al 30 giugno esclusi: un’altra battaglia legale all’orizzonte Restano esclusi dalladelcon nomina annuale al 30 giugno, nonostante le numerose sentenze favorevoli che vedono il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) soccombente. Questi incarichi, pur avendo una durata annuale, si riferiscono a posti non vacanti ma solo disponibili. I docenti interessati dovranno ancora una volta ricorrere alle vie legali, mentre i sindacati proseguiranno la loro battaglia per garantire pari diritti anche a questa categoria.