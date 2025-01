Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Kolo Muani per Conceicao? Decisivi due fattori

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Sergiopotrebbe rispolverare, anche nel, il modulo 4-4-2: così fosse, il Diavolo avrebbe bisogno di un altro attaccante e forse per questo, recentemente, sono stati fatti sondaggi con l'agente di Randal. Classe 1998,è in uscita dal PSG visto il poco spazio che gli sta concedendo l'allenatore Luis Enrique e potrebbe rappresentare una soluzione ideale per ilin questoinvernale. Se, però, davvero i rossoneri vorranno puntare sull'ex Nantes e Eintracht Francoforte, dovranno agire in fretta. Non ci sono, infatti, soltanto i meneghini su, ma anche la Juventus e tanti altri club stranieri oltre al Bayern Monaco. L'idea di prendere il centravanti transalpino in prestito per sei mesi stuzzica l'appetito anche di Arsenal, Tottenham e Galatasaray.