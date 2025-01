Tvplay.it - Bomber italiano per l’Inter: assalto per giugno

Leggi su Tvplay.it

ha tutta l’intenzione di puntare su unper la prossima stagione e Marotta è già al lavoro per accontentare InzaghiIl profilo giusto da affiancare a Thuram e Lautaro Martinez milita già in Serie A e ha tutte le caratteristiche che cerca l’ex tecnico della Lazio. Per acquistarlo servirà un bell’investimento, ma si potrebbe avere in mano un futuro crack.perper(TvPlay – ANSA)è di nuovo la squadra da battere in questa Serie A e proverà a fare sua anche la Supercoppa Italiana a Riad. I nerazzurri di Simone Inzaghi sembrano essere una macchina perfetta e sono ormai affiatati da diversi anni. La rosa costruita da Marotta fila a meraviglia e le prestazioni anche in Europa stanno lì a testimoniarlo.In vista della prossima stagione, così come indicato anche dalla proprietà di Oaktree, i nerazzurri dovranno svecchiare la propria rosa e abbassare il monte ingaggi, puntando su giovani di prospettiva e qualche colpo blasonato, magari a parametro zero.