Donnapop.it - Un’attrice di Mare Fuori sta con un tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Leggi su Donnapop.it

dista insieme a undi: di chi stiamo parlando? I loro nomi insieme vi sconvolgeranno!Di recente, alcuni utenti hanno segnalato in via anonima la frequentazione che sarebbe in corso fra Clotilde Esposito, Silvia in, e Michele Longobardi, noto volto di, nonché uno dei tronisti più discussi degli ultimi tempi. L’indiscrezione è stata diffusa da Deianira Marzano, ma cosa sappiamo in merito?Attrice dista insieme a un famosodiA quanto pare, l’attrice della fiction eventostarebbe frequentando ildel dating show di Maria De Filippi in gran segreto. O quasi. Clotilde e Michele dinon sono mai apparsi insieme sui social, ma di recente sono stati avvistati mentre si concedevano un po’ di shopping in un centro commerciale di Torre Annunziata.