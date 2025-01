Ilrestodelcarlino.it - Monossido di carbonio alla festa, tragedia sfiorata a Capodanno a Carpineto

Ascoli, 1 gennaio 2025 – Nonostante le ordinanze comunali contro l’uso di botti e petardi, i festeggiamenti diad Ascoli sono stati segnati da esplosioni prima, durante e dopo la mezzanotte. In Piazza del Popolo, un giovane è rimasto ferito a una mano, fortunatamente in modo non grave. Soccorso dai sanitari della Croce Verde è stato trasportato al Pronto Soccorso del Mazzoni per le cure del caso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. I botti hanno inoltre causato diversi incendi di cassonetti, per quali sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in varie zone della città. La città ha comunque offerto uno spettacolo pirotecnico all’insegna della qualità dei fuochi che sono stati fatti brillare nella notte di, regalando un bel colpo d’occhio soprattutto per chi aveva la fortuna di poter ammirare la città da un punto panoramico.