Ecco perché la Germania avrà un governo incolore

Un accordo informale per una campagna elettorale «corretta», senza dichiarazioni deliberatamente false, senza attacchi personali, senza sminuirsi fra avversari e discutendo «rispettosamente» escludendo anche «ogni forma di estremismo religioso o razziale«. E un patto: «Nessuna cooperazione con l'AfD e con i partiti non liberal-democratici». A impegnarsi in vista delle elezioni del 23 febbraio insono stati i moderati dell'Unione Cdu-Csu guidati da Friedrich Merz, i socialdemocratici (Spd) del cancelliere uscente Olaf Scholz, i Verdi di Robert Habeck ma anche i Liberali (Fdp) e i socialcomunisti (Die Linke). Sondaggio Insa alla mano, dei cinque partiti in gara solo l'Unione dei moderati è in crescita rispetto alle elezioni del 2021 ma dovrebbe fermarsi attorno al 31%, ossia due punti sotto al peggior risultato mai ottenuto da Angela Merkel (il 32,9% nel 2017).