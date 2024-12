Sport.quotidiano.net - Spal, Haoudi è in arrivo. Nuovo look a centrocampo

Lariparte da undi zecca. È nella zona nevralgica del campo che si profilano i principali cambiamenti della squadra di Dossena, quantomeno nelle prime settimane del 2025. Se i tempi per acquisire centravanti e attaccante esterno si prospettano non rapidissimi, Hamzacon tutta probabilità arriverà in biancazzurro nei primi giorni del mercato di riparazione (la sessione aprirà i battenti giovedì 2 gennaio e si chiuderà il 3 febbraio) regalando a mister Dossena una mezz’ala ideale per mettere in pratica il proprio progetto tattico. Il centrocampista italo-marocchino di proprietà del Frosinone infatti, salvo imprevisti si trasferirà allaa titolo definitivo subito prima o subito dopo la partita col Perugia, tornando a lavorare con l’allenatore che la scorsa stagione gli aveva fatto fare il salto di qualità alla Pro Vercelli.