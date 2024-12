Lopinionista.it - “Ragazzo non pensarci”, il singolo di Georgiana Gaman e Alex Gargano

MILANO –inaugurano il nuovo anno regalandoci il: “non”, brano scritto e musicato da Bruno Sambenedetto. Il brano con videoclip è disponibile sul canale Youtube e ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni e apprezzamenti. È una musica che unisce ritmi urban e neomelodici.Il tema musicale ricorrente «Uaglio’ nun ce pensa’» denuncia in chiave ironica i mali della nuova generazione nei confronti del futuro e del lavoro, scritta appositamente in dialetto partenopeo perché, quest’ultimo, considerato dall’autore, il modo migliore per esprimere un sentimento e uno stato d’animo particolare grazie al quale ogni cosa prende subito vita perché contrassegnato da un’immediata comunicatività e facilmente comprensibile da tutti.Questo brano fa parte di un progetto importante di Bruno che sarà realizzato postumo.