Liberoquotidiano.it - "Quando riparte l'operazione Albania": il Viminale gela la sinistra, ecco il piano che può cambiare tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Sulla questione dei centri inper i migranti "hanno pesato le prime decisioni di alcuni magistrati che hanno trovato una prima, importante smentita in una recente pronuncia della Cassazione. Noi confidiamo di aver gettato le basi per il superamento di qualsiasi dubbio con il recente intervento normativo sui cosiddetti 'paesi sicuri'. E su queste basi contiamo di riprendere al più presto i trasferimenti, che in questi giorni non sono necessari perché sta funzionando molto bene l'azione preventiva di contrasto delle partenze dalla Libia e dalla Tunisia". In un'intervista a 'La Stampa', il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul tema dei migranti e dei centri inusa parole chiare: "Sono inoltre certo che le prossime decisioni della Corte di giustizia europea affermeranno le ragioni del diritto e quello che è ormai chiaro a livello europeo: quei centri sono un tassello importante della strategia di contrasto all'immigrazione irregolare - sottolinea - Una di quelle 'soluzioni innovativè tanto invocate dal Consiglio europeo al fine di combattere l'immigrazione illegale gestita dai trafficanti di esseri umani".