Sport.quotidiano.net - L’Imolese saluta un 2024 a due facce. Anno in crescendo e ora si può sognare

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ stato unpiù che mai a dueper, in, dopo una partenza a rilento e senza particolari soddisfazioni. Diversa la musica invece oggi, nonostante l’ultimo atto dell’solare perso in casa con Forlì, a sporcare parzialmente un ottimo girone d’andata, dove la squadra avrebbe oggettivamente meritato più di quanto ha realmente raccolto. Pochi cambi, ma ben eseguiti, quelli apportati in estate dalla dirigenza rossoblù, a rimediare al brutto finale di stagione e confezionando parallelamente un avvio di campionato esaltante: il trampolino di lancio che ha consentito ai rossoblù di restare stabilmente nella zona playoff. E in tanti avrebbero messo la firma sull’attuale classifica del, sesta ad appena due lunghezze dalla Pistoiese, così come in pochi avrebbero scommesso su un gruppo giovanissimo, tra i più giovani di tutta la categoria, in gran parte rinnovato e inedito per la D.