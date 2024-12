Ilfattoquotidiano.it - La persona dell’anno 2024 per me è Aya Ashour: portiamola via da Gaza

Laper me è Aya. Ventitré anni, laureata in Diritto internazionale a, la sua vita è stata travolta dall’8 ottobre 2023, più volte sfollata, casa ridotta in macerie, quotidianità impossibile, scampata per miracolo almeno un paio di volte a morte certa, da mesi costretta sotto una tenda con tutta la famiglia a Khan Younis.“Assoldata” per caso dal Fatto Quotidiano nei primissimi giorni della guerra scatenata da Israele dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, Ayaè diventata nel corso deluna reporter con una capacità di scrittura e di racconto da far invidia a tanti affermati colleghi. Per me è un onore, da redattore, raccogliere e impaginare i suoi testi.Il rettore dell’Università per stranieri di Siena, il professor Tomaso Montanari, firma del Fatto, ha pensato di invitarla in Italia per permetterle di continuare gli studi, come tutti noi colpito dall’alto profilo intellettuale di Aya