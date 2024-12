Rompipallone.it - Inter, si complica la strada per Nico Paz: il segnale non lascia dubbi

Ultimo aggiornamento 30 Dicembre 2024 23:33 di redazioneDa tempo l’nutreesse perPaz, talento del Como su cui hanno puntato gli occhi molti club. Ma occhio, perché l’affare si.Terza in campionato a solo un punto dalla vetta, l’termina questo storico 2024 con la vittoria esterna sul Cagliari che vale tre punti ed il coronamento di un anno straordinario. La squadra di Simone Inzaghi, dopo qualche piccola difficoltà incontrata ad inizio stagione, è riuscita subito a ritrovare la sua dimensione ideale sia in Campionato che in Champions League. Ad attendere i nerazzurri ad inizio 2025 c’è adesso il quadrangolare di Supercoppa italiana, che si apre con l’avvincente sfida con l’Atalanta., occhio aPaz: mercato in salitaOltre agli importanti impegni sul terreno di gioco che i giocatori devono affrontare, anche la dirigenza non arresta il suo passo.