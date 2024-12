Ilveggente.it - Inter-Atalanta, Semifinale Supercoppa Italiana: tv in chiaro, formazioni, pronostico

è ladellae si gioca giovedì alle 20:00: probabili, pronostici, tv ine streaming.L’di Simone Inzaghi cerca la quarta affermazione consecutiva nella. Il tecnico dei nerazzurri è evidentemente un maestro in questo trofeo e si è avvicinato al match forte di una gara vinta, senza particolari patemi, sul campo del Cagliari. Ha pareggiato, invece, la Dea di Gasperini: nei minuti finali Brescianini ha acciuffato il pari all’Olimpico contro la Lazio portando a dodici la striscia di risultati utili di fila in campionato. Un segnale quello mandato dei nerazzurri bergamaschi che non si possono più nascondere: c’è l’obiettivo scudetto.: tv in(Lapresse) – Ilveggente.