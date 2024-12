Anteprima24.it - DIRETTA | Consiglio provinciale, la resa dei conti: si va verso un pareggio che sa di sfiducia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiUltimo dell’anno movimentato alla Provincia di Benevento, dove si è tenuto ilin seconda convocazione, dopo che i componenti dei gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico hanno disertato la seduta del 30 dicembre, facendo venir meno il numero legale. Un dato che, dal punto di vista politico, mette a nudo le difficoltà in cui versa la maggioranza mastelliana ed il presidente Nino Lombardi, dopo l’addio di Carmine Agostinelli. Il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, con il passaggio in Fratelli d’Italia, ha sovvertito l’equilibrio consiliare, nonostante l’invito a più riprese di Clemente Mastella ad assumere un atteggiamento coerente rispetto al corpo elettorale che l’aveva eletto. La discussione, calda negli interventi dei vari consiglieri, si è soffermata in particolar modo sul DUP, il Documento Unico Programmatico propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione.