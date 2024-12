Liberoquotidiano.it - "Da quel pontile buttano sangue": perché Gianluca Di Gioia è stato attaccato dallo squalo, l'ipotesi inquietante

La Procura di Qusayr in Egitto ha avviato un'indagine sulla morte di un turista italiano,Di, e ferimento di un altro, nella regione di Marsa Alam, per determinare le cause e le circostanze di un attacco di squali contro i turisti avvenuti ieri nel Mar Rosso. Secondo i media egiziani, le indagini preliminari hanno rivelato che l'incidente è avvenuto in acque profonde fuori dalla zona balneare a nord di Marsa Alam. Le indagini hanno inoltre confermato che loche hai turisti era unotigre, lungo 2,5 metri, ed è una delle specie che il Ministero dell'Ambiente egiziano ha messo sotto sorveglianza e monitoraggio satellitare lo scorso anno a seguito di un incidente simile, e che i due turisti sono entrati in acque profonde, una zona in cui non è consentito nuotare.