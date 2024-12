Quotidiano.net - Boy George entusiasta per il concertone di Capodanno a Roma con i Culture Club

Leggi su Quotidiano.net

Innamorato didi partecipare aldidella Capitale tra poche ore. È un Boypronto e carico, con giacca e pantaloni neri ma con uno sgargiante capello rosso, quello che nel primo pomeriggio dopo un sopralluogo al Circo Massimo passa in Campidoglio per un saluto con il sindaco diRoberto Gualtieri. Tanto che quando il primo cittadino lo accompagna nella Sala delle Bandiere e poi nell'Aula Giulio Cesare dice: "Sono molto emozionato e - indicando la grande statua di marmo del condottiero - così davvero ci si dovrebbe vestire". "Essere aè veramente inaspettato e incredibile e sono contentissimo. È sempre una cosa nuova, è sempre stimolante. Ero assente da moltissimi anni, avevo fatto l'ultimo live circa 15 anni fa a anche se ero tornato qualche volta come dj.