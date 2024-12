Anteprima24.it - Benevento, l’anno che verrà: i canterani il futuro, la B il sogno possibile

Tempo di lettura: 2 minutiScorrono i titoli di coda sul 2024 della Strega, anno che ha segnato una netta ripresa delle quotazioni dei colori giallorossi dopo un periodo nefasto che ha fatto precipitare ilda San Siro ai campi ‘polverosi’ della Serie C. Senza qualche errore di troppo nella semifinale play off contro la Carrarese a maggio scorso, forse il 2024 avrebbe potuto regalare subito una gioia importante ai tifosi sanniti con il ritorno in B, ma la storia non si fa con i se e con i ma. La realtà delsi chiama Serie C e il 2025, si spera, potrebbe esseredella definitiva rinascita della Strega.La scelta coraggiosa fatta in estate dalla società di puntare sui prodotti della cantera sta dando risultati straordinari perché davanti a tutti nel girone C c’è ilcon i suoi giovani che stanno facendo parlare l’Italia calcistica intera.