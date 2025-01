Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 31 dicembre: Luigi Parodi ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

31edÈ citato anche lui nel libro di Maurizio Medulla ‘I grandi della Sampdoria’ dedicato a Giuseppe Baldini. Tre campionati e cinque reti in maglia blucerchiata: il 311994 si spegnevaè il trentesimo anniversario anche dalla dipartita di Bruno Pezzey (il quale vinse inoltre una Coppa Uefa e una Coppa di Germania con l’Eintracht Francoforte).Quel giorno Nicky Butt metteva a segno la prima rete in Premier League e con la maglia del Manchester United. Il 311999 si spegneva Angelo Scapin, 63 presenze in Serie A con la Triestina.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 31edproviene da Gli Eroi del Calcio.