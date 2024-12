Vomero in festa | a piazza Vanvitelli la musica delle Ebbanesis di Monica Sarnelli e della Raoul Swing Orchestra

Leggi su Ildenaro.it

Una serata di, emozioni e spettacolo per chiudere in bellezza le festività natalizie e dare il benvenuto al nuovo anno alla vigilia dell’Epifania. Venerdì 5 gennaio 2024, la suggestiva, nel cuore del, si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione con un triplice concerto che celebra lae la tradizione culturale partenopea.L’evento, organizzato da AreaLive con il sostegnoV Municipalità Arenella-e del Comune di Napoli, vedrà esibirsi tre straordinari protagonisti del panoramale: il duo, la cantautricee la travolgente.Questo straordinario appuntamentole, gratuito e aperto a tutti, celebra la chiusurafestività natalizie con un evento unico, capace di unire tradizione e innovazione, per iniziare l’anno nuovo con la magiacondivisione.