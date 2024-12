Ilrestodelcarlino.it - Vigor, pregi e difetti. Pesano i gol incassati

Concentrazione e duro lavoro. Non è facile mantenere la rotta durante le feste, eppure mister Clementi sa bene che nessuna ricorrenza potrà ostacolare il suo programma. Ladeve ritrovarsi, il 2025 può diventare la stagione della definitiva consacrazione in quarta serie, l’anno che andrà a suggellare la crescita di un club profondamente rinnovato sia a livello societario sia nel gruppo, ma con grandi ambizioni. Se il futuro può essere roseo e carico di buoni propositi, è necessario limare alcuni preoccupantiche tormentano il presente visto che alcune incomprensioni sono arrivate in campo, tra giocatori che dovrebbero conoscersi molto bene. I troppi gol presi ad inizio partita, le disattenzioni, gli errori in fase di costruzione. Sono solo alcuni degli aspetti che fanno infuriare Clementi e che hanno condizionato il girone di andataino.